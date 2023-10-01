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Умер народный артист России Виталий Коняев

Народный артист России Виталий Коняев умер в возрасте 86 лет
Виталий Коняев
Виталий Коняев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Народный артист России Виталий Коняев скончался на 87-м году жизни, сообщила пресс-служба Государственного академического Малого театра, в котором актер служил 65 лет. Актер ушел из жизни 30 сентября.

«Коняева отличала ярко выраженная индивидуальность, редкое обаяние и широчайший творческий диапазон. Он и великолепный комик, и лирический герой», — говорится в публикации. В театре отметили, что таких актеров «единицы».

Коллектив Малого театра выразил соболезнования родным, близким и всем почитателям таланта артиста. О времени и месте прощания сообщат позднее.

Коняев окончил Театральное училище им. Щепкина, позднее преподавал там, в том числе вел сценическое фехтование. Он также работал педагогом в Международном славянском институте им. Державина и МГУ.

В 1974 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1998-м стал народным артистом России, в 2006 году был награжден орденом Дружбы.

Большую часть жизни Коняев играл в театре, только на сцене Малого исполнил более сотни ролей — в частности, царя Салтана в «Сказке о царе Салтане», Акинфиева в «Порт-Артуре», Горецкого в «Волках и овцах» и других.

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Он известен ролями в фильмах-спектаклях «Недоросль», «Русские люди», «Ревизор». Широкую известность получил, снявшись в картинах «Песня о Кольцове», «Чистое небо» и «Тишина».

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актер Малый театр народный артист
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