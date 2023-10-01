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Умер актер из «Республики ШКИД» Александр Липов

Актер Александр Липов из «Республики ШКИД» умер в возрасте 82 лет

Актер Александр Липов, сыгравший пионервожатого Костю в фильме «Республика ШКИД», умер в возрасте 82 лет, сообщил Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» им. М.М. Бахтина.

Липов проработал в этом театре более 20 лет. «В последние годы Александром Липовым создано несколько ярких работ на сцене: театральный Художник в «Поэме о театре» по пьесе Л. Андреева, Виктор Викторович в «Самоубийце» Н. Эрдмана, старый слуга Антон в «Лаврецком», — говорится в сообщении театра. Последней сценической ролью актера стал Рукосуев в спектакле «Провинциальные анекдоты».

Александр Липов родился 8 февраля 1941 года в Орле. Он окончил ВГИК, после чего его направили на киностудию «Ленфильм», где актер проработал 35 лет. Липов снялся в 50 кинолентах, также артист известен по дубляжу: он озвучил более 400 ролей, уточнили в театре имени Бахтина. Липова наградили знаком «Почетный кинематографист России».

В 1966 году он сыграл пионервожатого Костю в фильме Геннадия Полоки «Республика ШКИД», ленту снимала киностудия «Ленфильм». Картина выиграла гран-при на фестивале детских фильмов в Москве в 1967 году и получила вторую премию за лучший детский и юношеский фильм на III Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде в 1968-м.

Теги
актер смерть
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