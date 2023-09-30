В Липецке ввели режим ЧС после аварии на водоводе

Фото: uvarkina_evgenia / Telegram

В Липецке ввели режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне из-за аварии на водоводе, сообщила мэр города Евгения Уваркина в телеграм-канале.

Авария произошла днем 28 сентября в районе пресечения улиц Гагарина и Циолковского. «Причина — повреждение водопровода диаметром 600 мм подрядной организацией», — написала тогда Уваркина. Сотрудники Росводоканала снизили давление воды в квартирах жителей части районов города для ремонта водопровода.

«Ввели режим ЧС локального характера на муниципальном уровне», — говорится в публикации. Она объяснила, что работы на участке проводили в ночь на 30 сентября.

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Аварийные бригады пытались добраться до повреждений водопровода, но грунт обваливался, расширяя периметр места аварии. Уварова добавила, что в некоторых микрорайонах вынужденно отключили подачу воды, к 6:00 (совпадает с мск) специалисты добрались до водопровода.

«Сейчас подрядчик готовит хомут и во второй половине обещает устранить пробоину. В этом случае к вечеру мы сможем восстановить водоснабжение», — заключила она.