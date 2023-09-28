Ракова сообщила о нормализации ситуации с ОРВИ в Москве

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

С начала текущей недели — то есть с 25 по 28 сентября включительно — заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в Москве снизилась в целом на 18% и пришла к сезонной норме. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в 2023 году сезон ОРВИ в Москве начался позже обычного, причем довольно резко, но столичные медики заранее мониторили ситуацию и были к такому готовы. «Мы планово готовили систему здравоохранения к работе в таких условиях и с уверенностью можем сказать, что принятые меры позволили оказать помощь всем заболевшим в полном объеме, стабилизировать ситуацию и выйти на стандартные для этого времени показатели заболеваемости ОРВИ», — отметила Ракова.

Говоря о статистике по снижению заболеваемости, за 25–28 сентября число заболевших ОРВИ среди детей в Москве снизилось на 29%, среди взрослых — на 7%. По коронавирусу показатель составляет 40 и 5% соответственно. В большинстве случаев, по словам заммэра, COVID-19 и ОРВИ протекают в форме обычной простуды.

Подготовка столичного депздрава к осенне-зимнему обострению вирусных заболеваний включает в себя разделение потоков пациентов (чтобы больные ОРВИ принимались отдельно), организацию ношения масок, развертывание дополнительных коек в медучреждениях. Кроме того, в детсадах и школах города организована плановая вакцинация против гриппа. Также сделать прививку против гриппа можно в городских поликлиниках и у некоторых станций метро.