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Мэрия сообщила о выполнении плана по реновации на третий квартал

Сюжет
Новости Москвы
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В рамках принятой в 2017 году программы реновации жилищного фонда идет активное расселение во всех округах Москвы. При этом до конца сентября 2023 года в шести административных округах столицы планируется начать заселение в новостройки более 7 тыс. человек, тем самым план на третий квартал будет полностью выполнен. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в текущий момент идет процесс переселения бывших жильцов 834 хрущевок в 247 новых многоквартирных домов. Речь идет об округах САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮЗАО и ЗАО.

Со своей стороны глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что в 13 районах столицы программа реновации либо завершена, либо же находится на финальной стадии. Всего в Москве насчитывается 125 районов, объединенных в 12 административных округов.

Столичная программа реновации была запущена в августе 2017 года, а уже с февраля 2018-го новоселов стали принимать возведенные в ее рамках дома. За это время, по словам Левкина, расселено уже 512 домов и 109 тыс. москвичей, еще 23,4 тыс. человек находятся сейчас на этапе переселения или оформления необходимой документации.

Всего по столичной программе реновации предусмотрено расселение 5175 домов, в которых на момент ее старта проживало около 1 млн человек. Тем самым по разным показателям программа реновации завершена уже более чем на 10%, в ближайшие годы темпы ее реализации, по словам представителей столичного стройкомплекса, будут только нарастать.

Теги
реновация Москва Андрей Бочкарев Итоги квартала
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