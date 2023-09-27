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В Южном Бутово построят детский сад за счет столичного бюджета

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы / АГН «Москва»

В Южном Бутово по адресу: улица Краснолиманская, 27, утверждено строительство детского сада на 200 мест. На участке площадью 0,72 га возведут здание площадью 5 тыс. кв. м и высотой 25 м. Изменения в правила землепользования и застройки для строительства детского сада уже утверждены, а к формированию объемно-планировочных решений проекта и прилегающей территории приступят на более поздних этапах реализации.

Как отмечает и.о. председателя Москомархитектуры Юлиана Княжевская, застройка будет осуществлена за счет бюджета города и включена в адресную инвестиционную программу (АИП). «Строительство социальных объектов является одним из приоритетных направлений в развитии города и комфортного в нем проживания», — подчеркнула Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Южном Бутово на Бунинской аллее закончили физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. На улице Поляны более чем на 70% готов детский сад на 235 мест, и еще один на 150 мест появится на Варшавском шоссе.

В рамках АИП утверждается распределение расходов городского бюджета на финансирование мероприятий государственных программ Москвы на очередной финансовый год и плановый период, на данный момент утверждена программа на 2023–2025 годы. Ранее и.о. вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отмечал, что порядка трети заложенных в АИП средств будет направляться на развитие социальной инфраструктуры, подразумевающей комплексное строительство объектов образования, спорта, здравоохранения и культуры.

Теги
детсады Строительство Южное Бутово Москомархитектура Андрей Бочкарев Москва
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