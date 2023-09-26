В аэропорту Сочи объяснили задержку рейса на Москву на 4 часа

Рейс авиакомпании Nordwind, который должен был вылететь из Сочи в Москву, задержали по технической причине, сообщили РБК в пресс-службе сочинского аэропорта.

Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что самолет, выполняющий рейс из Сочи в Москву, не смог вылететь в пункт назначения из-за неработающих двигателей. Об этом, по словам пассажиров, им сказал командир воздушного судна. Пока пассажиры ждали отправки рейса, некоторые из них перешли назад в терминал, еще часть осталась ждать вылета в салоне, передавал канал.

Речь идет о рейсе N4-6512, уточнил собеседник РБК. Он рассказал, что борт прибыл в Сочи с часовым опозданием. По данным сервиса Flightradar24, рейс должен был выполнять борт Boeing 777-35E. Он прибыл в Сочи около 08:30 мск вместо запланированных 07:00.

«После завершения посадки по просьбе авиаперевозчика аэропорт предоставил дополнительное оборудование для запуска силовой установки, а также предоставил по запросу авиакомпании климатическую установку. Самолет был готов к вылету. Однако в связи со сложившейся ситуацией несколько пассажиров отказались от дальнейшего полета», — сказал представитель пресс-службы.

Всех, кто отказался лететь этим рейсом, доставили в терминал, багаж пассажиров выгрузили, добавили в пресс-службе. Самолет вылетел в Москву около 16:50 мск, сказал представитель аэропорта.

В пресс-службе NordWind РБК сообщили, что, когда самолет готовили к вылету, у него отказала вспомогательная силовая установка. «После прибытия наземного кондиционера температура в салоне была понижена. Борт вылетел в Москву», — сказал собеседник.

Около 16:40 источник РБК в аэропорту Сочи сообщил, что самолет готовится к вылету. По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, борт находится в пути. Он должен прибыть в Москву около 20:22 мск. По расписанию его вылет был запланирован на 12:50 вместо фактических 16:50.

На табло аэропорта Сочи на момент подготовки этого материала отсутствовали данные об этом рейсе. Судя по расписанию, с 7:40 до 17:00 мск из аэропорта не было запланировано ни одного вылета.