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В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 54 учебных здания

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

С начала 2023 года в столице введены в эксплуатацию 54 образовательных учреждения площадью свыше 408 тыс. кв. м, рассчитанных на 22 500 учебных мест. Такие показатели превышают цифры 2022 года, когда за такой же период были сданы 33 объекта на 12 040 мест. Об этом сообщил и.о. вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Если сравнивать с прошлым годом, то общая площадь введенных в эксплуатацию образовательных учреждений увеличилась на 87%, — отметил Бочкарев. — Такой прирост стал возможен благодаря особому вниманию городских властей к данной сфере, а также внебюджетным источникам финансирования. Инвесторы последовательно вкладываются в развитие образовательной инфраструктуры в шаговой доступности от новых жилых кварталов». Бочкарев также добавил, что все новые образовательные объекты построены с использованием современных технологий и соответствуют принципам безбарьерной среды.

С января по август 2023 года за счет бюджетного финансирования введены в эксплуатацию десять зданий на 4525 мест, а с использованием частных инвестиций — 30 детских садов и 14 школ. И работа не останавливается: по словам и.о. председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, с начала года комитет оформил разрешительную документацию на строительство еще 50 зданий общей площадью порядка 530 тыс. кв. м. Всего же с 2011 года, когда был запущен региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование», в Москве построено около 350 детских садов и более 150 школ.

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Москва Андрей Бочкарев образование школы
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