Закрытие сезона фонтанов в Петергофе. Видео

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В Петергофе 22 и 23 сентября проходит закрытие сезона фонтанов. Накануне на Большом каскаде в Нижнем парке зрителям показали мультимедийный спектакль «Наследники», посвященный преподаванию. В представлении участвовали 40 артистов балета.

Как сообщает портал «Город+», в первый день завершения сезона зрителями стали порядка 13 тыс. человек. В представлении использовали панорамные видеопроекции и технику объемного звука, также в качестве декораций в гротах Большого каскада использовали иллюминационные сооружения XVIII–XIX веков.