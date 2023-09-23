Закрытие сезона фонтанов в Петергофе. Видео
В Петергофе 22 и 23 сентября проходит закрытие сезона фонтанов. Накануне на Большом каскаде в Нижнем парке зрителям показали мультимедийный спектакль «Наследники», посвященный преподаванию. В представлении участвовали 40 артистов балета.
Как сообщает портал «Город+», в первый день завершения сезона зрителями стали порядка 13 тыс. человек. В представлении использовали панорамные видеопроекции и технику объемного звука, также в качестве декораций в гротах Большого каскада использовали иллюминационные сооружения XVIII–XIX веков.
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