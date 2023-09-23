Таунхаус из «Дьявол носит Прада» продали за $26.5 млн

Дом Миранды Пристли (Мерил Стрип) из фильма «Дьявол носит Прада» на Манхэттене продали за $26.5 млн. Об этом пишут газета The Wall Street Journal и издание Mansion Global.

Шестиэтажный таунхаус находится в престижном районе Верхний Ист Сайд. Площадь дома составляет около 1114 кв.м. В нем семь спален и десять ванных комнат. Дом был спроектирован архитектором Стэнфордом Уайтом и построен в 1906 году. В 2005 году дом был отреставрирован под руководством дизайнера Даймонда Баррата.

По сюжету фильма, героиня Мерил Стрип — главред журнала о моде Runway — проживала именно в этом доме.

Дом выставили на продажу в мае. Его стартовая цена составляла $27,5 млн. Имя покупателя не разглашается.