Проектировщик метро Москвы вошел в топ-100 компаний по качеству закупок

Юрий Кравцов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Аналитическая компания «Эксперт Бизнес-Решения» и кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» составили ежегодный рейтинг качества управления закупочной деятельностью. По итогам 2022 года в сотню лучших российских компаний, чей годовой объем закупок в прошедшем календарном году составил не менее 500 млн руб., вошло АО «Мосинжпроект» — главный проектировщик и генподрядчик строительства Московского метрополитена.

Глава инжинирингового холдинга Юрий Кравцов рассказал, что «Мосинжпроект» участвует в рейтинге с 2021 года, когда тот был впервые составлен, и неизменно входит в число лучших.

По словам руководителя департамента конкурентных процедур и договоров группы компаний Любови Логвиновой, оценка экспертного сообщества и контрагентов организации важна для дальнейшего развития «Мосинжпроекта».

«Наша приоритетная задача состоит в том, чтобы обеспечить прозрачность закупок, честную конкуренцию и эффективный результат определения поставщиков, и включение АО «Мосинжпроект» третий год подряд в рейтинг ста лучших российских компаний по качеству закупок доказывает, что мы движемся в верном направлении, — подчеркнула Логвинова. — Мы будем продолжать держать заданную высокую планку и сохранять лидерство в данном сегменте».

Отметим, что методология рейтинга основана на анализе и оценке количественных и качественных показателей, отражающих ключевые аспекты функционирования закупочной системы в компании. По итогам рейтинга определяют топ закупочных подразделений российских коммерческих организаций, при этом компании не ранжируют по местам.