Власти Москвы рассказали о девяти проектах редевелопмента в САО

Вид с квадрокоптера на реорганизацию промзоны «Коровино» (Фото: АГН «Москва»)

На севере столицы инвесторы и правообладатели в данный момент реализуют девять проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью около 1,8 кв. км, где планируется построить 3,8 млн кв. м недвижимости разного назначения. Об этом сообщил и.о. вице-мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем инвестиций в развитие проектов может составить более 347 млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект превысит 15 млрд руб., — уточнил Ефимов. — По итогам реорганизации площадок будет создано не менее 41 тыс. рабочих мест».

Программа редевелопмента в Северном административном округе столицы включает в себя тотальную перестройку участков бывших промзон «Автомоторная», «Братцево», «Вагоноремонт», «Дегунино-Лихоборы» и «Коровино», а также неэффективно используемых территорий вдоль Дмитровского проезда и улицы Новая Ипатовка.

По словам и.о. главы департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, больше половины из запланированной к постройке недвижимости (2,2 млн кв. м) придется на жилье, еще 1,6 млн кв. м займут промышленные и общественно-деловые объекты.

Так, на территории семи районов САО — Войковского, Восточного и Западного Дегунино, Головинского, Дмитровского, Коптево и Тимирязевского — появятся семь новых детских садов для более чем 1,6 тыс. воспитанников и столько же школ для 3,7 тыс. учеников, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, три медицинских учреждения, а также высокотехнологичные производства, технопарки и всевозможные предприятия сферы услуг.

Столичная программа комплексного развития территорий подразумевает возвращение в экономический оборот города бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Владелец этих участков, либо городской оператор, либо третья сторона, определенная в ходе аукциона, должен инвестировать в создание на этой территории кластера с современной недвижимостью жилого, коммерческого и социального назначения. На данный момент по всей Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 25 кв. км — это около 1% от всей территории столицы, включая «Новую Москву».