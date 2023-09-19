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Рабочие возвели основные конструкции будущей пересадки «Кленовый бульвар»

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Новости Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строители завершили устройство основных конструкций пересадочного узла, который свяжет действующую станцию «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) с одноименной станцией планируемой Бирюлевской ветки метро. Об этом сообщил и.о. заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Полностью выполнены монолитные работы в нижнем и верхнем вестибюлях, завершается устройство лестничного схода, ведущего на платформу станции БКЛ, — уточнил глава столичного градостроительного комплекса. — Всего в ходе работ уложено почти 4 тыс. кубометров бетона».

И.о. вице-мэра подчеркнул, что ожидаемый пассажиропоток на станции «Кленовый бульвар», расположенной в активно развивающемся районе столицы, в пиковые часы будет достигать порядка 25 тыс. человек.

По мнению гендиректора «МИПСТРОЙ 1» Константина Маслакова, устройство пересадки и конструктивные решения, обеспечивающие связь между станциями, зависят от условий расположения данных станций.

«Трассировка линий проходит так, что две ветки — действующая БКЛ и перспективная Бирюлевская — пересекаются под прямым углом. Этим продиктована и особенность конфигурации самого пересадочного узла — угловая», — уточнил глава «МИПСТРОЙ 1». По словам Маслакова, для комфортного перемещения пассажиров к будущей станции Бирюлевской линии планируется установить четыре ленты эскалаторов, а также лифт для маломобильных групп населения.

Станция «Кленовый бульвар» БКЛ была открыта вместе с запуском движения по полному ходу Большого кольца в марте 2023 года. Особенностью ее строительства было то, что котлован находился менее чем в 300 м от берега Москвы-реки, что потребовало дополнительного укрепления грунта. По плану, в 2027 году со станции появится пересадка на новую Бирюлевскую линию, которая пройдет от станции «ЗИЛ» на севере до района Бирюлево Западное на юге.

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