В мэрии сообщили подробности отделки станции «Университет Дружбы Народов»

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Специалисты приступили к монтажу мозаичного панно в подземном вестибюле на станции метро «Университет Дружбы Народов», которая входит в состав будущей Троицкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам главы столичного градостроительного комплекса, центральным элементом композиции станет солнце, символизирующее свет знаний и просвещения, рядом с которым изображены единой группой фигуры представителей различных народов и культур.

«Панно площадью 40 кв. м изготовлено из тысяч элементов художественного стекла и смальты в мозаичной технике, — уточнил вице-мэр. — Его монтаж ведется на высоте 5–6 м, для чего в зоне работ были установлены специальные строительные леса».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что изображение первоначально собрано авторами, ранее выполнившими изображения рыб на станции Большого кольца подземки «Нагатинский Затон», в мастерской и разделено на несколько разноформатных фрагментов, которые после доставки на стройплощадку монтируются на стену над эскалаторной группой с помощью специального клея для мозаики. Всего на эти виды работ уйдет около месяца.

«На следующем этапе предусмотрена установка в примыкающем к вестибюлю подземном переходе второго панно за авторством того же коллектива площадью 130 кв. м, призванного развить тему дружбы народов — на нем будут запечатлены яркие силуэты крупнейших городов и столиц мира, символизирующие единство всех частей света», — добавил Кравцов.

По словам главы строительного холдинга, готовность объекта составляет 80%. В настоящее время почти завершены монолитные работы, заканчивается устройство воздуховодов, продолжается монтаж электрокабеля и трубопроводов, а наверху уже началось благоустройство — выполняется асфальтирование и мощение гранитной плиткой прилегающей территории.