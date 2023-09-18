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Мэрия анонсировала развитие инфраструктуры МЦД и реконструкцию «Ховрино»

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Новости Москвы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Столичные власти планируют провести реконструкцию станции «Ховрино» в рамках развития инфраструктуры МЦД-3, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Это позволит в будущем построить два дополнительных главных пути для запуска высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, после чего она станет еще удобнее для пассажиров», — уточнил вице-мэр.

Также, по словам главы столичного градостроительного комплекса, в рамках развития инфраструктуры МЦД-3 будет построен городской вокзал на базе станции «Грачевская», общая площадь которого составит порядка 6 тыс. кв. м. Московские городские вокзалы — новое наименование крупных транспортно-пересадочных узлов, принятое в столице с недавних пор. В последние недели мэрия уже анонсировала создание двух подобных вокзалов на юго-востоке города — на базе станций «Нижегородская» и «Авиамоторная».

В свою очередь, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская подчеркнула, что станции и вокзал впишутся в городской ландшафт. Так, в створе Ижорской улицы через пути МЦД-3 построят внеуличный пешеходный переход, что обеспечит удобный подход к станции и улучшит пешеходную связь между районами Западное Дегунино и Ховрино. Кроме того, планируется реконструкция прилегающей улично-дорожной сети общей протяженностью порядка 1,2 км, включая Путейскую улицу от Ховринского путепровода до Талдомской улицы, Библиотечный и Прибрежный проезды, Фестивальную улицу и другие.

«Предусмотрено обустройство заездных карманов и новых разворотных площадок со зданиями конечной станции для наземного транспорта, а также строительство многоуровневого паркинга и двух трансформаторных подстанций», — добавила Княжевская.

Развитие и благоустройство территорий являются частью проекта развития третьего маршрута городской электрички, который через центр столицы связал Зеленоград с подмосковным Раменским. В результате запуска третьего диаметра существенно сократилась длительность ежедневных поездок для местных жителей, снизилась нагрузка на метро и прилегающие автомагистрали.

По мнению декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, благодаря запуску новых диаметров часть людей пересядут на общественный транспорт с личного авто.

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Эксперт подчеркивает, что изменение транспортного поведения горожан заключается не только в экономии времени и включенности МЦД в существующую инфраструктуру пассажирского транспорта. «Важной составляющей является комфорт и безопасность, — пояснил Михайленко. — С открытием диаметров появляются и современные станционные комплексы, благоустраиваются близлежащие территории».

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