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Умер колумбийский художник и скульптор Фернандо Ботеро

В возрасте 91 года умер колумбийский художник и скульптор Фернандо Ботеро
Фернандо Ботеро
Фернандо Ботеро (Фото: BriganiArt / Global Look Press)

Умер колумбийский художник и скульптор Фернандо Ботеро, ему был 91 год, сообщает издание Cambio.

Ботеро скончался в своем доме в Монако из-за проблем со здоровьем. На прошлой неделе у художника диагностировали пневмонию. После нескольких дней в больнице он решил лечиться дома.

Скульптура «Курящая женщина», Ереван, Армения
(Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)
Скульптура «Кот», Барселона, Испания
(Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock)
Портрет папы Римского Льва X
(Фото: wikiart.org)
Скульптура «Мужской торс», Кальета, Португалия
(Фото: J.W.Alker / Global Look Press)
Скульптура «Бродгейтская Венера», Лондон, Англия
(Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images)
Подпись Фернандо Ботеро на одной из скульптур
(Фото: Nano Calvo / Global Look Press)

Президент Колумбии Густаво Петро назвал Ботеро «художником традиций, недостатков и добродетелей» и выразил соболезнования его близким.

Бывший колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос описал его как «одного из величайших художников в Колумбии и мире». Еще один экс-глава государства Иван Дуке заявил, что «важность его работы и его художественного наследия останется в истории нации и в сердцах колумбийцев».

Фернандо Ботеро родился 19 апреля 1932 года в колумбийском городе Медельине. Он учился в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо в испанском Мадриде, жил в столице Колумбии Боготе, Париже и Флоренции. Большое влияние на стиль художника оказало искусство эпохи Возрождения.

Ботеро известен изображением людей и фигур в преувеличенном объеме. Работы скульптора выставляются в галереях и общественных местах по всему миру, включая США, Испанию, Германию, Южную Корею и Объединенные Арабские Эмираты. Например, в Ереване стоят скульптуры его авторства «Курящая женщина» и «Римлянин», в Барселоне — фигура кота, в Нью-Йорке — «Адам и Ева». Портрет папы Льва X стал популярным мемом.

Теги
художник скульптор некролог Колумбия
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