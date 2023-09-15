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Цена нефти Brent превысила $94 за баррель

Цена нефти Brent превысила $94 за баррель с ноября 2022 года

Стоимость барреля нефти Brent выросла 2,05% и достигла $94,08 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже в Лондоне. Цена нефти Brent превысила $94 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарной бирже растет на 1,87%, до $90,6 за баррель.

Накануне, 14 сентября около 14:00 стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,22% и поднялась до $93,03 за баррель.

Цены достигли максимума почти за десять месяцев года на фоне устойчивого спроса на нефть в мире, ограничения предложения со стороны крупнейших членов ОПЕК+ и ожиданий сохранения дефицита поставок на рынок до конца года.

С конца июня фьючерсы на нефть подорожали уже примерно на 25%, поскольку мировой спрос на топливо достиг новых рекордных максимумов, пишет Bloomberg.

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