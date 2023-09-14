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В Бельгии подожгли четыре школы из-за уроков сексуального просвещения

В Бельгии расследуют поджог четырех школ из-за уроков сексуального просвещения

Бельгийские правоохранительные органы начали расследование четырех поджогов школ после спорного курса о половом воспитании, сообщил AFP прокурор города Шарлеруа Винсент Фиасс, передает TF1 Info.

Во всех четырех учреждениях сотрудники правоохранительных органов обнаружили враждебные надписи, критикующие школьную программу и, в частности, уроки сексуального образования. Фраза «No Evras», которую обнаружили на стенах учебных заведений, означает протест против «l'Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle» (Воспитание об отношениях, привязанности и сексуальности) — двухчасового курса, который проводится для детей 11-12 и 15-16 лет, предназначенного для ответов на вопросы, связанные с интимной сферой.

Как уточняет TF1, министр образования Бельгии Каролин Дезир раскритиковала протест и «кампанию по дезинформации», направленную против родителей. «Разумеется, мы не собираемся поощрять гиперсексуализацию среди молодежи. <...> Я читала, что мы якобы собираемся учить детей мастурбировать, когда как пугать их этой темой совершенно недопустимо», — заявила министр.

Курс представляет собой серию книг, выполненных в виде комиксов, сообщает BFM TV. Цель уроков — «успокоить учеников в вопросах, которые они задают себе в период полового созревания» и «защитить их от потенциально опасных или проблемных ситуаций», в том числе от сексуального насилия или гендерных стереотипов.

Против курса выступили, в частности, исламские ассоциации и организация католиков-фундаменталистов.

Вопросы о необходимости сексуального просвещения в школах не первый год вызывают острые дискуссии. Так, сторонники курсов о сексе утверждают о снижении уровня подростковых беременностей и заболеваний, передающихся половым путем. Противники уроков интимного воспитания считают, что секспросвет влияет на раннюю заинтересованность детей половой жизнью.

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