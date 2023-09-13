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В телефоне Галины Тимченко нашли шпионскую программу

В телефоне Галины Тимченко нашли шпионскую программу Pegasus
Галина Тимченко
Галина Тимченко (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images)

Телефон гендиректора и издателя издания «Медуза» (признано Минюстом иноагентом и нежелательной организацией в России) Галины Тимченко был заражен шпионской программой Pegasus, сообщила правозащитная организация Access Now после совместного расследования с канадской Citizen Lab.

Заражение произошло примерно 10 февраля 2023 года во время посещения Берлина, выяснили специалисты. Apple 22 июня уведомила журналистку, что поддерживаемые государством злоумышленники могли совершить атаку на ее телефон. На следующий день Тимченко связалась с Access Now, чьи эксперты обнаружили Pegasus.

Pegasus разработана израильской NSO Group. Программа позволяет обходить шифрование и получать полный контроль над телефоном, включая доступ к фотографиям, сообщениям, контактам, геолокации, камере и микрофону. Заражены могут быть устройства как на iOS, так и на Android.

Разработчик Pegasus утверждал, что продает Pegasus только государственным ведомствам, а используют ПО якобы только против «террористов, преступников и педофилов». На основании этого, а также некоторых косвенных признаков специалисты Access Now предположили, кто может стоять за атакой. По их мнению, потенциальный виновник — Латвия, так как сейчас «Медуза» базируется в этой стране. Эксперты Citizen Lab при этом не нашли признаков того, что латвийские спецслужбы атаковали телефоны людей вне границ страны.

Поскольку Тимченко во время заражения телефона была в Германии, Берлин — еще один подозреваемый, однако лицензию Pegasus приобрело полицейское ведомство, а не разведслужба. Аналитики отметили, что также Эстония и Нидерланды широко применяют Pegasus вне своей территории.

Представители Access Now не исключили, что к взлому может быть причастна Москва с помощью третьих стран — Азербайджана или Казахстана. Но аналитики подчеркивают, что ранее не было известно о случаях использования этими странами шпионской программы на территории ЕС.

«Я не знаю, что те, кто стоит за взломом Pegasus, могли найти на моем устройстве. Я давно установила очень жесткие границы для своей цифровой и обычной жизни», — цитирует Тимченко Access Now.

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«Медуза» Галина Тимченко шпионское ПО журналисты СМИ журналистика
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