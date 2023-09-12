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Собянин открыл Академию спорта «Динамо» в Петровском парке

Сюжет
Новости Москвы

Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Сергей Собянин
(Фото: mos_sobyanin / Telegram)

В Петровском парке состоялось открытие Академии спорта «Динамо», которая станет частью спортивного кластера стадиона «ВТБ Арена». Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Открытие нового масштабного объекта приурочено в том числе к юбилею спортивного общества «Динамо» — в этом году ему исполнилось 100 лет.

По словам градоначальника, трехэтажный многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс оснащен всем необходимым оборудованием для работы детско-юношеских секций по разным видам спорта и включает в себя футбольное поле, ледовую арену для фигурного катания и хоккея, гимнастический и универсальный зал для занятий баскетболом, волейболом и гандболом, а также зал единоборств.

В соревновательном режиме спорткомплекс площадью около 30 тыс. кв. м сможет принять до 570 участников и 1500 зрителей. Команда из Новогорска уже переехала в Академию спорта, а в будущем на ее базе начнут занятия спортивной гимнастикой спортсмены Московского городского физкультурно-спортивного объединения.

По своим масштабам Академия спорта «Динамо» стоит в одном ряду с крупнейшими спортивными сооружениями столицы, построенными за последние годы, которых было возведено более 190 начиная с 2011 года. До конца года в планах города завершить возведение еще шести спортивных объектов.

Теги
«Динамо» ВТБ Арена Сергей Собянин спортивные объекты