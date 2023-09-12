branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 103,53 (-1,35) Инвестиции, 11 сен, 16:49 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 96,51 (-1,42) Инвестиции, 11 сен, 16:49
Цифровой взлет: какие IT-технологии применяют в российских авиакомпаниях Тренды, 14:04
Минэнерго выступило за экономическое обоснование тарифов для майнеров Крипто, 14:04
Оставить в «сохраненных»: десять мест для красивого отдыха в России РБК Стиль и МТС Travel, 13:50
СПБ Биржа перевела все бумаги из Гонконга в дружественную инфраструктуру Инвестиции, 13:50
В «Русгидро» назвали майнеров «прекрасными клиентами» для энергокомпаний Крипто, 13:46
В Челябинской области группу цыган обстреляли из охотничьих ружей Общество, 13:46
Союз конькобежцев отстранил обвинившую тренера в избиении спортсменку Спорт, 13:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин заявил, что Ереван по факту признал суверенитет Баку над Карабахом Политика, 13:29
Как за 20 минут узнать, что кандидат лжет на собеседовании и быстро уйдет Pro, 13:28
Обвиненного в терроризме журналиста из Дагестана приговорили к 17 годам Общество, 13:22
Путин назвал Солженицына «националистом в хорошем смысле слова» Политика, 13:21
Картины, города и продукты: главные новинки ВЭФ-2023 Новая экономика, 13:14
Клишас объяснил подготовку изменений закона о выборах президента России Политика, 13:13
Аксенов заявил о создании в Крыму запаса дизеля на четыре дня Политика, 13:13
Город ,  
0 

Дорожная сеть ТиНАО выросла в полтора раза с момента вхождения в Москву

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

С момента административной реформы в Москве, когда летом 2012 года в ее состав вошли обширные территории к юго-западу от МКАД, в «Новой Москве» было построено более 380 км дорог, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Улично-дорожная сеть нового округа тем самым выросла в полтора раза ,до 1 тыс. км.

По оценкам Бочкарева, прокладка новых дорог в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа, официальное обозначение «Новой Москвы») значительно разгрузила местные трассы, снизив плотность движения на 20%.

На данный момент работы продолжаются, среди приоритетных направлений — реконструкция существующих магистралей, строительство их дублеров, прокладывание рокадных дорог и ремонт улиц в населенных пунктах округа. Как уточнил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, сейчас в стадии строительства находятся еще один дублер Калужского и Киевского шоссе, а также четвертый участок магистрали Солнцево — Бутово — Видное. До конца следующего года в «Новой Москве» будет построено еще около 50 км дорог, заявил он.

Бесконечные реконструкции первое время вызывали непонимание, но сейчас все больше горожан осознает длительную пользу от этого, отмечает декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко: «Конечно, первоначально реакции москвичей были весьма негативные, я имею в виду и выделение пешеходных улиц, и сужение проезжей части. Но уже сейчас люди увидели результат». По его мнению, программа развития транспортной инфраструктуры Москвы отличается рядом эффективных ноу-хау, которые могут быть масштабированы на другие регионы страны.

Теги
дорожное строительство Новая Москва Андрей Бочкарев