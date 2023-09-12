Дорожная сеть ТиНАО выросла в полтора раза с момента вхождения в Москву

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С момента административной реформы в Москве, когда летом 2012 года в ее состав вошли обширные территории к юго-западу от МКАД, в «Новой Москве» было построено более 380 км дорог, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Улично-дорожная сеть нового округа тем самым выросла в полтора раза ,до 1 тыс. км.

По оценкам Бочкарева, прокладка новых дорог в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа, официальное обозначение «Новой Москвы») значительно разгрузила местные трассы, снизив плотность движения на 20%.

На данный момент работы продолжаются, среди приоритетных направлений — реконструкция существующих магистралей, строительство их дублеров, прокладывание рокадных дорог и ремонт улиц в населенных пунктах округа. Как уточнил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, сейчас в стадии строительства находятся еще один дублер Калужского и Киевского шоссе, а также четвертый участок магистрали Солнцево — Бутово — Видное. До конца следующего года в «Новой Москве» будет построено еще около 50 км дорог, заявил он.

Бесконечные реконструкции первое время вызывали непонимание, но сейчас все больше горожан осознает длительную пользу от этого, отмечает декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко: «Конечно, первоначально реакции москвичей были весьма негативные, я имею в виду и выделение пешеходных улиц, и сужение проезжей части. Но уже сейчас люди увидели результат». По его мнению, программа развития транспортной инфраструктуры Москвы отличается рядом эффективных ноу-хау, которые могут быть масштабированы на другие регионы страны.