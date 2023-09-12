В Москве построят 39 станций метро к 2033 году

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В ближайшие десять лет Московский метрополитен пополнится 39 новыми станциями, сообщил во вторник, 12 сентября, заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Всего на данный момент в московском метро насчитывается 263 станции — соответственно, к 2033 году их число превысит 400. По словам Бочкарева, прямо сейчас метростроевцы работают над 15 новыми станциями, прокладывая 35 км линий. Через десять лет, по оценкам заммэра, практически у каждого жителя Москвы станция метро будет в пешей доступности.

Сейчас в Московском метрополитене насчитывается 13 пронумерованных линий и 16 маршрутов («вилочное» движение на Филевской линии и БКЛ, а также Солнцевская линия своей нумерации не имеют, обозначаясь как 4А, 11А и 8А соответственно). Уже в ближайшие пять лет на карте столицы появятся три совершенно новые линии с 21 станциями — Троицкая на юго-западе, Бирюлевская на юге и Рублево-Архангельская на северо-западе Москвы.

Вместе с системой городской электрички — МЦК и четырьмя маршрутами МЦД — столичная подземка входит в транспортный каркас города. Комплексное его развитие дает москвичам больше возможностей для составления маршрутов, сокращения времени в пути, а значит помогает эффективнее распределять пассажиропотоки, отметил заммэра Бочкарев.