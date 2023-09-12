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Умерла актриса Театра российской армии Мария Скуратова

Актриса Театра российской армии Мария Скуратова умерла в возрасте 90 лет

Актриса Центрального академического театра российской армии, заслуженная артистка России Мария Скуратова умерла в возрасте 90 лет, сообщает пресс-служба театра.

«Прощание состоится в Николо-Архангельском крематории. Время прощания будет сообщено дополнительно», — уточнили в театре.

Мария Скуратова родилась 10 июня 1933 года в Москве. Ее мать Александра Скуратова была актрисой и режиссером Театра сатиры, ее отец Мориц Шлуглейт — актером и директором нескольких театров, в частности Свердловского академического театра драмы и театра Мейерхольда.

Скуратова окончила Театральное училище имени Щукина, после чего ее приняли в труппу Театра армии, где она проработала более 65 лет (с 1955 по 2020 год). Среди наиболее известных театральных постановок, где она сыграла, — «Поднятая целина», «Деревья умирают стоя», «Хождение по мукам», «Мандат», «Человек со стороны», «Орфей спускается в ад» и др. В числе экранных работ — «Завещание» 1967 года, роли Сони в «Дяде Ване», Ольги Максимовны в «Эхе», Анфусы в фильме-спектакле «Волки и овцы».

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