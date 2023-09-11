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Times of India перепутала Дмитрия Медведева и Даниила Медведева

Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Danielle Parhizkaran / USA Today Sports / Reuters)

Спортивный отдел газеты The Times of India перепутал теннисиста Даниила Медведева и замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.

Подразумевая теннисиста, The Times of India по ошибке отметила в публикации в Twitter аккаунт другого Медведева.

«Увы, я не играл с Джоковичем», — ответил зампред Совбеза на твит газеты в соцсети Х (бывший Twitter). Соцсеть заблокирована в России.

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале US Open (Открытого чемпионата США), последнего в сезоне турнира «Большого шлема».

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу сербского теннисиста.

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Даниил Медведев Дмитрий Медведев Индия
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист

11 февраля 1996 года
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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