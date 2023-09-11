Times of India перепутала Дмитрия Медведева и Даниила Медведева

Даниил Медведев (Фото: Danielle Parhizkaran / USA Today Sports / Reuters)

Спортивный отдел газеты The Times of India перепутал теннисиста Даниила Медведева и замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.

Подразумевая теннисиста, The Times of India по ошибке отметила в публикации в Twitter аккаунт другого Медведева.

«Увы, я не играл с Джоковичем», — ответил зампред Совбеза на твит газеты в соцсети Х (бывший Twitter). Соцсеть заблокирована в России.

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале US Open (Открытого чемпионата США), последнего в сезоне турнира «Большого шлема».

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу сербского теннисиста.