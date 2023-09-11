«РИА Новости» узнало, из-за какой поломки могла рухнуть «Луна-25»

Межпланетная станция «Луна-25» могла рухнуть из-за ошибки в приборе для измерения ускорения «Биус-Л», рассказал «РИА Новости» источник.

Отвечая на вопрос агентства о том, могла ли причиной аварии стать неисправность этого устройства, собеседник сказал: «да, может». Он отметил, что «Биус-Л» предназначен для определения ориентации космической станции и определения скорости полета. Он передает эти данные на компьютер станции, а та, в свою очередь, выдает двигателю команду.

Собеседник «РИА Новости» добавил, что «Биус-Л» не проходил испытаний в космосе, хотя главный признак надежности любого прибора — это его испытанность в полете. Тем не менее, сбой в работе навигатора — лишь одна из версий того, почему «Луна-25» могла рухнуть. По его словам, окончательное решение должна вынести аварийная комиссия.

Инерциальный блок «Биус-Л» разработал Научно-производственный центр автоматики имени Н.А. Пилюгина. Устройство предназначено для определения ориентации и ускорения космического корабля при помощи оптоволоконных гироскопов и акселерометра. Аппарат создали полностью из российских комплектующих, включая электронику.

11 августа Россия запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Луна-25». Это была первая экспедиция к спутнику Земли за почти 50 лет. 20 августа «Роскосмос» сообщил, что корабль перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, разбившись. Целью миссии был Южный полюс спутника Земли.