Орешкин отверг идею об импортозамещении Спанч Боба

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Помощник президента и бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин не поддержал идею мультипликаторов из Приморья создать отечественный аналог героя мультфильма Спанч Боба, передает корреспондент РБК.

Идея прозвучала на стартап-шоу «Растущие бренды Дальнего Востока» во время Восточного экономического форума. Максим Орешкин, а также председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов были в жюри мероприятия.

«Все понравилось, кроме слайда про импортозамещение Спанч Боба», — сказал Орешкин. Он предложил мультипликаторам верить в себя и заниматься развитием собственного продукта, а не дублировать чужие.

Среди показанных проектов также был стартап с игрушками из натуральных материалов. Идея жюри понравилась: Шувалов предложил создать в Москве «КубиДубиЛенд» с деревянными игрушками по аналогии с «Леголендом».

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная его тема — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». На полях форума пройдет свыше 60 мероприятий разной тематики.