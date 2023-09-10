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Медведев предположил, что у ядерных стран могут «сдать нервы»

Медведев: у руководителей ядерных стран могут сдать нервы из-за «борзоты» США
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Поведение США, которые вводят против России и дружественных ей стран санкции, запрещают поставлять Москве оружие, может привести к тому, что у кого-то из руководителей ядерных стран «сдадут нервы», заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Он отметил, что вроде бы все привыкли к «вселенской борзоте» западных стран и особенно США и их «безоглядной вере в собственную правоту».

«Неправомерные санкции против России и дружественных нам стран — без проблем, не надо никаких оправданий. При этом не трогайте западные активы в ваших отсталых экономиках. Запад может поставлять любое оружие нашим врагам. Нашим друзьям это запрещают, всячески пугая их расправой», — уточнил Медведев.

По его мнению, США «дождутся» и однажды террористы вновь осуществят атаку, подобную той, что была 11 сентября 2001 года, но «с атомной или биологической составляющей». «Или того почище: сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и он примет эмоциональное решение об использовании ОМП (оружие массового поражения. — РБК)», — заявил зампред Совбеза, добавив, что «ядерный клуб» постоянно расширяется и у значительной его части нет никаких обязательств.

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11 сентября исполнится 22 года со дня, когда группа из 19 террористов захватила в США четыре пассажирских самолета. Два борта протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один врезался в здание Пентагона под Вашингтоном, а четвертый разбился у города Шанксвилл в Пенсильвании, после того как пассажиры и экипаж попытались обезвредить террористов. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида». Жертвами терактов стали более 2,9 тыс. человек.

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Дмитрий Медведев США ядерное оружие 11 сентября
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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