Медведев предположил, что у ядерных стран могут «сдать нервы»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Поведение США, которые вводят против России и дружественных ей стран санкции, запрещают поставлять Москве оружие, может привести к тому, что у кого-то из руководителей ядерных стран «сдадут нервы», заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Он отметил, что вроде бы все привыкли к «вселенской борзоте» западных стран и особенно США и их «безоглядной вере в собственную правоту».

«Неправомерные санкции против России и дружественных нам стран — без проблем, не надо никаких оправданий. При этом не трогайте западные активы в ваших отсталых экономиках. Запад может поставлять любое оружие нашим врагам. Нашим друзьям это запрещают, всячески пугая их расправой», — уточнил Медведев.

По его мнению, США «дождутся» и однажды террористы вновь осуществят атаку, подобную той, что была 11 сентября 2001 года, но «с атомной или биологической составляющей». «Или того почище: сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и он примет эмоциональное решение об использовании ОМП (оружие массового поражения. — РБК)», — заявил зампред Совбеза, добавив, что «ядерный клуб» постоянно расширяется и у значительной его части нет никаких обязательств.

11 сентября исполнится 22 года со дня, когда группа из 19 террористов захватила в США четыре пассажирских самолета. Два борта протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один врезался в здание Пентагона под Вашингтоном, а четвертый разбился у города Шанксвилл в Пенсильвании, после того как пассажиры и экипаж попытались обезвредить террористов. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида». Жертвами терактов стали более 2,9 тыс. человек.