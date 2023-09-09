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В мэрии оценили транспортный эффект от запуска последнего участка СВХ

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Новости Москвы
Фото: stroi.mos.ru
Фото: stroi.mos.ru

Участок Северо-Восточной хорды за пределами МКАД от Лухмановской улицы до перетекания в трассу М-12 улучшил транспортную доступность для 610 тыс. местных жителей. Такие оценки привел заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Речь идет о гражданах, проживающих в столичных районах Некрасовка и Косино-Ухтомский, а также в подмосковных городах Жуковский и Люберцы. «Открытие этого участка позволило разгрузить прилегающий участок МКАД до шоссе Энтузиастов, на 5% стало свободнее на самом шоссе Энтузиастов, на 10% — на Зенинском шоссе и на 35% — на небольших прилегающих улицах», — рассказал Бочкарев.

Открытие участка МСД в Некрасовке протяженностью 5 км состоялось в начале сентября. Он стал последним элементом, соединяющим платные трассы М-11 на Санкт-Петербург и М-12 на Казань. В настоящий момент трасса М-12 доведена до города Арзамас Нижегородской области, в ближайшие годы планируется продлить ее до Казани, далее до Екатеринбурга и в перспективе до Тюмени.

В границах Москвы М-11 и М-12 соединяет Северо-Восточная хорда, проходящая вдоль Ленинградского и Рязанского направлений железной дороги и Малого кольца МЖД. В свою очередь, СВХ входит в состав Московского скоростного диаметра (МСД) — его южное ответвление в сторону Симферопольского шоссе на сегодняшний день служит ключевым проектом столичного градостроения и активно достраивается.

Теги
Северо-Восточная хорда Некрасовка Андрей Бочкарев Московский скоростной диаметр платная дорога