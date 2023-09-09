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В Москве умер пластический хирург Отари Гогиберидзе

Пластический хирург Отари Гогиберидзе умер в Москве от последствий COVID-19
Отари Гогиберидзе
Отари Гогиберидзе (Фото: vrkr.ru)

Пластический хирург Отари Гогиберидзе умер в Москве от последствий перенесенного коронавируса, сообщила его бывшая жена, телеведущая Яна Лапутина в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Отари в феврале перенес ковид, который дал очень серьезные осложнения. Сегодня, в 18:20 его не стало», — написала Лапутина 8 сентября.

Смерть врача также подтвердили в клинике «Время красоты», где он работал. «От нас ушел Отари Гогиберидзе, наш руководитель, наш основатель, наш шеф, наш хирург, наш друг», — говорится в посте клиники в соцсети.

Гогиберидзе учился в Российском университете дружбы народов (РУДН): в 1995 году на специальности «Лечебное дело», в 1997-м — в ординатуру по специальности «Челюстной-лицевая хирургия», в 2000-м — в аспирантуре на том же направлении.

На сайте клиники «Время красоты» указано, что стаж работы Гогиберидзе составил 27 лет. Лапутина рассказывала, что врач сделал ей пластику носа. Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина говорила, что Гогиберидзе делал ей пластическую операцию на груди.

Гогиберидзе был членом Европейской конфедерации пластической реконструктивной эстетической хирургии и членом правления Региональной общественной организации «Общество эстетических хирургов».

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хирург пластическая хирургия