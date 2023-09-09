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Умер главный разработчик PowerPoint

В возрасте 76 лет скончался разработчик PowerPoint Деннис Остин

На 77-м году жизни скончался главный разработчик программы для создания презентация PowerPoint Деннис Остин, сообщает The Washington Post.

Он умер 1 сентября в Калифорнии. Как рассказал изданию его сын Майкл, причиной смерти стал рак легких с метастазами в мозг.

Программа PowerPoint изначально называлась Presenter — ее задачей было упростить трудоемкий процесс создания слайдов. Остин работал в небольшой команде и отвечал за создание удобного и доступного интерфейса.

Изначально функционал программы состоял из добавления картинок и нескольких шрифтов,.Слайды могли быть однотонными или с рамками, а также с фоном, логотипами компании и номерами страниц.

Позже компанию Fore Through, которая разработала Presenter, выкупила корпорация Microsoft. Сейчас PowerPoint входит в набор программ Office наряду с Word, Excel и другими. Программа часто подвергалась критике, однако Остин всегда разрешал шутить над инструментом создания презентаций.

Теги
Microsoft смерть разработчики болезнь
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