Главу Красного Креста Белоруссии рекомендовали отстранить из-за Донбасса

Переизбранному генеральному секретарю белорусского Красного Креста Дмитрию Шевцову порекомендовали приостановить деятельность на время расследования дела о его поездке на Донбасс, заявил ТАСС пресс-секретарь Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) Томмазо Делла Лонга.

«Пока комитет продолжает расследование, оно носит конфиденциальный характер. МФОКК и КП ожидает его завершения в октябре, после чего итоги будут обнародованы», — отметил Делла Лонга. На это время Шевцову рекомендовали отойти от дел в организации.

Ранее агентство со ссылкой на пресс-секретаря Красного Креста в Белоруссии Юлию Сытенкову писало, что МФОКК и КП раскритиковала переизбрание Шевцова на должность.

Генсек ездил в Донецк и Луганск в июле 2023 года. В Красном Кресте заявили, что действия Шевцова противоречат принципам организации, поэтому дело передали в комитет по соблюдению правовых норм в организации.

Сытенкова подчеркнула, что белорусский Красный Крест — равноправный член движения Красного Креста и Красного Полумесяца. По уставу организации, решения о назначении и снятии с должности могут приниматься только внутри нее самой.