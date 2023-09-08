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Космолет Unity от Virgin Galactic приземлился в Нью-Мексико

Космолет Unity от Virgin Galactic совершил третий коммерческий полет
Фото: virgingalactic / X (ранее — Twitter)
Фото: virgingalactic / X (ранее — Twitter)

Космолет Unity американской компании Virgin Galactic успешно завершил суборбитальный полет с космическими туристами и приземлился в штате Нью-Мексико, говорится в сообщении компании в X (ранее — Twitter). Совершившие полет туристы купили билеты на борт космоплана 18 лет назад.

«[Миссия] Galactic 3 стала четвертым успешным космическим полетом Virgin Galactic за последние четыре месяца и третьим полетом первого сезона коммерческих космических полетов Virgin Galactic. Этот полет последовал за первой исследовательской миссией Virgin Galactic в июне и первой частной миссией астронавтов в августе», — говорится на сайте компании.

На борту космолета находились Кен Бакстер из США, Тимоти Нэш из Южной Африки и Адриан Рейнард из Великобритании.

Аппарат поднялся в воздух при помощи самолета-носителя Eve. На высоте около 14,5 км он отделился от носителя, после чего на ракетных двигателях достиг высоты более 85 км. Согласно классификации ВВС США, отметка 80,45 км считается границей космоса.

Пассажиры на борту космолета были одними из первых, кто купил билеты на коммерческий полет Virgin Galactic, сообщает CNN. Согласно пресс-релизу компании, космические туристы зарезервировали свои поездки еще в 2005 году, когда компания находилась еще на ранних стадиях своей программы развития.

Теги
Virgin Galactic космос космический полет
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