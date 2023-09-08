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Гонконг затопило после самого сильного с 1884 года ливня. Видео

В Гонконге после сильнейшего ливня начался потоп, 110 человек получили ранения

Гонконг затопило после самого сильного с 1884 года ливня. Видео
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В Гонконге произошло наводнение после сильнейшего за более чем сто лет ливня, сообщает South China Morning Post.

Улицы, дороги и железнодорожные станции Гонконга затопило, превратив их «в реки», пишет SCMP. Власти приостановили работу дневных школ, предупредив, что такая обстановка сохранится как минимум до вечера. Из-за экстремальных погодных условий пострадали 110 человек, четверо из них в тяжелом состоянии: двое пострадали в результате ДТП, еще двое получили травмы во время падения на землю. Один человек пропал без вести — он упал в водосборный бассейн во время дождя.

Оползень, заблокировавший дорогу в Гонконге
(Фото: Daniel Ceng / EPA / ТАСС)
Затонувший автомобиль в Гонконге
(Фото: Tyrone Siu / Reuters)
Вода отступает с железнодорожной станции в Шэньчжэне
(Фото: David Kirton / Reuters)
Провалившаяся после ливней дорога в Гонконге
(Фото: Tyrone Siu / Reuters)
Гонконг
(Фото: Tyrone Siu / Reuters)
Спасатели в Шэньчжэне помогают выбраться застрявшим местным жителям
(Фото: Wei Weijia / XinHua / Global Look Press)
Наводнение в Гонконге
(Фото: Tyrone Siu / Reuters)
Затопленная улица в Гонконге
(Фото: Tyrone Siu / Reuters)
Спасатели в Гуанчжоу
(Фото: China Daily / Reuters)
Рабочие помогают выбраться застрявшему из-за наводнения водителю в Гонконге
(Фото: Tyrone Siu / Reuters)
Затопленный торговый центр в Гонконге
(Фото: Tyrone Siu / Reuters)
Люди прячутся от дождя у входа в метро в Шэньчжэне
(Фото: David Kirton / Reuters)
Пострадавшая от оползня в результате ливней баскетбольная площадка в Гонконге
(Фото: Tyrone Siu / Reuters)
Затопленная парковка в Гонконге
(Фото: Tyrone Siu / Reuters)
Спасатели помогают застрявшим из-за наводнения местным жителям в Шэньчжэне
(Фото: Huang Miaofeng / XinHua / Global Look Press)
Автомобили на улицах Гонконга
(Фото: Tyrone Siu / Reuters)
Гонконг
(Фото: Tyrone Siu / Reuters)

Как уточняет Bloomberg, прошедший в Гонконге ливень самый сильный с момента начала регистрации погодных явлений в 1884 году. Жителей не успели заранее предупредить о начале потопа, в связи с чем у них было мало времени, чтобы подготовиться. По данным аналитиков Bloomberg Intelligence, страховые выплаты могут превысить $100 млн.

Сильный дождь накрыл Гонконг спустя неделю после тайфуна «Саола». Из-за него в китайской провинции Гуандун, граничащей с Гонконгом, эвакуировали почти 800 тыс. человек и отменили около 460 рейсов.

Теги
Гонконг потоп ливень тайфун
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