Гонконг затопило после самого сильного с 1884 года ливня. Видео

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В Гонконге произошло наводнение после сильнейшего за более чем сто лет ливня, сообщает South China Morning Post.

Улицы, дороги и железнодорожные станции Гонконга затопило, превратив их «в реки», пишет SCMP. Власти приостановили работу дневных школ, предупредив, что такая обстановка сохранится как минимум до вечера. Из-за экстремальных погодных условий пострадали 110 человек, четверо из них в тяжелом состоянии: двое пострадали в результате ДТП, еще двое получили травмы во время падения на землю. Один человек пропал без вести — он упал в водосборный бассейн во время дождя.

Оползень, заблокировавший дорогу в Гонконге (Фото: Daniel Ceng / EPA / ТАСС) Затонувший автомобиль в Гонконге (Фото: Tyrone Siu / Reuters) Вода отступает с железнодорожной станции в Шэньчжэне (Фото: David Kirton / Reuters) Провалившаяся после ливней дорога в Гонконге (Фото: Tyrone Siu / Reuters) Гонконг (Фото: Tyrone Siu / Reuters) Спасатели в Шэньчжэне помогают выбраться застрявшим местным жителям (Фото: Wei Weijia / XinHua / Global Look Press) Наводнение в Гонконге (Фото: Tyrone Siu / Reuters) Затопленная улица в Гонконге (Фото: Tyrone Siu / Reuters) Спасатели в Гуанчжоу (Фото: China Daily / Reuters) Рабочие помогают выбраться застрявшему из-за наводнения водителю в Гонконге (Фото: Tyrone Siu / Reuters) Затопленный торговый центр в Гонконге (Фото: Tyrone Siu / Reuters) Люди прячутся от дождя у входа в метро в Шэньчжэне (Фото: David Kirton / Reuters) Пострадавшая от оползня в результате ливней баскетбольная площадка в Гонконге (Фото: Tyrone Siu / Reuters) Затопленная парковка в Гонконге (Фото: Tyrone Siu / Reuters) Спасатели помогают застрявшим из-за наводнения местным жителям в Шэньчжэне (Фото: Huang Miaofeng / XinHua / Global Look Press) Автомобили на улицах Гонконга (Фото: Tyrone Siu / Reuters) Гонконг (Фото: Tyrone Siu / Reuters)

Как уточняет Bloomberg, прошедший в Гонконге ливень самый сильный с момента начала регистрации погодных явлений в 1884 году. Жителей не успели заранее предупредить о начале потопа, в связи с чем у них было мало времени, чтобы подготовиться. По данным аналитиков Bloomberg Intelligence, страховые выплаты могут превысить $100 млн.

Сильный дождь накрыл Гонконг спустя неделю после тайфуна «Саола». Из-за него в китайской провинции Гуандун, граничащей с Гонконгом, эвакуировали почти 800 тыс. человек и отменили около 460 рейсов.