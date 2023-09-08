Гонконг затопило после самого сильного с 1884 года ливня. Видео
В Гонконге произошло наводнение после сильнейшего за более чем сто лет ливня, сообщает South China Morning Post.
Улицы, дороги и железнодорожные станции Гонконга затопило, превратив их «в реки», пишет SCMP. Власти приостановили работу дневных школ, предупредив, что такая обстановка сохранится как минимум до вечера. Из-за экстремальных погодных условий пострадали 110 человек, четверо из них в тяжелом состоянии: двое пострадали в результате ДТП, еще двое получили травмы во время падения на землю. Один человек пропал без вести — он упал в водосборный бассейн во время дождя.
Как уточняет Bloomberg, прошедший в Гонконге ливень самый сильный с момента начала регистрации погодных явлений в 1884 году. Жителей не успели заранее предупредить о начале потопа, в связи с чем у них было мало времени, чтобы подготовиться. По данным аналитиков Bloomberg Intelligence, страховые выплаты могут превысить $100 млн.
Сильный дождь накрыл Гонконг спустя неделю после тайфуна «Саола». Из-за него в китайской провинции Гуандун, граничащей с Гонконгом, эвакуировали почти 800 тыс. человек и отменили около 460 рейсов.