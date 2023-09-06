Ракова сообщила о помощи более 42 тыс. москвичей в открытии своего дела

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

С начала 2020 года более 42 тыс. горожан стали самозанятыми и открыли свое дело при поддержке службы занятости населения, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Чаще всего москвичи ведут свой бизнес в сфере услуг, креативных индустриях или на маркетплейсах.

По словам вице-мэра, в последние три года в Москве отмечается устойчивый тренд на альтернативные формы занятости.

«Они пользуются большой популярностью, так как позволяют самостоятельно регулировать величину заработка, график и нагрузку, выстраивать отношения с клиентами и партнерами», — уточнила Ракова.

По ее информации, еще одна характерная тенденция среди горожан, которые работают на себя, — мультизанятость.

«Самозанятые и предприниматели могут переключаться между разными проектами, реализовывать таланты сразу в нескольких профессиональных направлениях, работая с разными заказчиками», — подчеркнула вице-мэр.

Заммэра добавила, что служба занятости активно поддерживает предпринимательские инициативы москвичей. В центрах «Моя работа» и «Моя карьера» созданы специальные программы для успешного бизнес-старта при поддержке наставников.

«Они позволяют пройти весь цикл создания собственного дела — от определения предпринимательских способностей и выбора идеи до регистрации самозанятости, ИП или ООО и поиска первых клиентов», — сообщила Ракова.

Стоит отметить, что большинство тех, кто оформил самозанятость, открыл ИП или ООО при поддержке службы занятости, — молодежь. Ее доля составляет около 50%. Альтернативные формы занятости позволяют молодым специалистам совмещать проектную работу с учебой или основной работой, пробовать себя в разных направлениях, определиться со сферой профессиональных интересов или сделать первые шаги на пути к созданию большого бизнеса.

Самозанятость и предпринимательство пользуются популярностью среди мам. Гибкие форматы занятости позволяют им выстраивать баланс между личной жизнью и работой, сочетать семейные дела с профессиональной самореализацией. Около 20% тех, кто стал самозанятым или предпринимателем при поддержке службы занятости, — мамы.

Каждый десятый самозанятый и начинающий предприниматель — соискатель в возрасте от 50 лет. Людям старшего возраста работа на себя позволяет уделять больше времени заботе о своем здоровье, хобби и семье.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входят 59 офисов, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы».

Среди партнеров службы занятости в направлении развития бизнес-инициатив более 50 организаций: крупнейшие маркетплейсы, интернет-магазины, банки, образовательные платформы, а также практикующие предприниматели.