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Мэрия сообщила о готовности пешеходного перехода через пути МЦД-2 в СЗАО

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Новости Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Завершено строительство подземного пешеходного перехода через пути второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) в районе Покровское-Стрешнево, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, протяженность перехода составляет 61 м. С обеих сторон специалисты оборудовали лестничные сходы и установили два лифта грузоподъемностью 1 т. Сооружение полностью адаптировано для людей с ограниченными возможностями, а также для семей с детьми, для которых на лестницах смонтированы съезды шириной 1,1 м, что обеспечит комфортный спуск и подъем детских колясок.

«Благодаря новому подземному переходу жители района Покровское-Стрешнево будут обеспечены удобной и безопасной пешеходной связью через пути МЦД-2 со стороны Волоколамского шоссе и 1-го Тушинского проезда», — подчеркнул руководитель столичного градостроительного комплекса.

В ходе работ строители провели все необходимые инженерные коммуникации, оборудовали технические помещения эксплуатирующих организаций: щитовая ГБУ «Гормост», щитовые снегоудаления, диспетчерская, насосная, машинные помещения лифтов, а также выполнили благоустройство прилегающей территории.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что по результатам итоговой проверки комитет оформил заключение о соответствии построенного объекта утвержденной проектной документации.

«На протяжении всех этапов строительства пешеходного перехода инспекторы провели 14 выездных проверок с участием специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), — уточнил глава надзорного ведомства. — Эксперты выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества стройматериалов и возводимых конструкций».

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Москва МЦД Тушино Андрей Бочкарев