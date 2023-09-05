Ракова сообщила о начале испытаний медицинских сервисов ИИ для стран ЕАЭС
Центр диагностики и телемедицины столичного депздрава получил возможность проводить технические испытания и исследования медицинских систем искусственного интеллекта для регистрации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам вице-мэра, разработчики из разных стран могут получить разрешение на использование своих инновационных решений одновременно в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.
«Внедрение таких технологий в ежедневную практику сделает медицинскую помощь более качественной и доступной для многих людей, не только в Москве и России, но и в других странах», — подчеркнула Ракова.
Чтобы получить государственную регистрацию и разрешение на практическое использование, любое медицинское изделие должно пройти технические и клинические испытания. Не являются исключением и системы искусственного интеллекта, которые сейчас активно внедряются в медицинскую практику.
Как сообщил директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев, учреждение получило разрешение на проведение клинических испытаний в 2020 году. А в прошлом году Центр диагностики и телемедицины получил возможность проводить клинические испытания систем искусственного интеллекта, что позволило выйти на рынок ЕАЭС.
«Теперь наш центр оказывает услуги разработчикам искусственного интеллекта по полному циклу испытаний в целях получения регистрационного удостоверения как по национальному режиму, так и по режиму ЕАЭС, — уточнил Васильев. — Такое регистрационное удостоверение расширяет потенциальный рынок производителей медицинских изделий».
Отметим, что Центр диагностики и телемедицины ДЗМ является флагманом по внедрению искусственного интеллекта в лучевую диагностику. На его базе проходит крупнейший эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение, за четыре года здесь обработано более 10,5 млн исследований.