Ефимов сообщил о реорганизации участка площадью 21 га на юге Москвы

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Неэффективно используемый участок на юге столицы будет реорганизован по программе комплексного развития территорий, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Соответствующий проект решения опубликован на сайте правительства города.

По словам вице-мэра, редевелопменту подлежит участок между Каширским и Котляковским проездами площадью более 21 га.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается более чем в 100 млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект — почти в 6 млрд руб., — уточнил Ефимов. — По итогам реорганизации площадки будет создано свыше 16 тыс. новых рабочих мест».

Сейчас на этом участке расположены устаревшие офисно-складские строения, его реорганизацию смогут провести правообладатели, городской оператор или инвестор, который может быть определен по результатам торгов.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках комплексного развития на участке планируется построить 690 тыс. кв. м общественно-деловой, социальной и жилой недвижимости.

«В числе социальных объектов здесь появится детский сад для 400 воспитанников и школа, которую смогут посещать 900 учащихся, — подчеркнул Гаман. — Также проект предполагает строительство торговых центров, магазинов, отделений банков, кафе и ресторанов».

Напомним, в рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.