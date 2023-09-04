Первая тоннелепроходка метро по программе ИБК начнется в Нижнем Новгороде

Анна Меркулова (в центре) (Фото: ГК «Моспроект-3» / VK)

Группа компаний «Моспроект-3» доставила тоннелепроходческий механизированный комплекс «Владимир» в Нижний Новгород, сообщила гендиректор холдинга Анна Меркулова.

«Для сооружения нового участка Автозаводской линии метрополитена с промышленной базы ГК «Моспроект-3» в Нижний Новгород перевозится 18 крупноформатных элементов тоннелепроходческого комплекса (ТПМК), — уточнила Меркулова. — В настоящее время завершается подготовка к старту щита из монтажной камеры на станции «Сенная», которая расположена на глубине 13 м в сторону станции «Площадь Свободы».

Таким образом, подготовка к строительству первого тоннеля метро в рамках реализации федеральной программы «Инфраструктурное меню» вышла на финальную стадию.

Тоннелепроходческий комплекс будет вести свою работу в сложных грунтах, ему предстоит пройти более 1,5 км сложной почвы. ТПМК предназначен для сооружения тоннелей со сборной железобетонной обделкой привычным для метрополитена диаметром — 6 м внешний и 5,4 м внутренний. Щит длиной около 80 м и массой около 510 т представляет собой комбинацию из буровой установки непосредственно для проходки и мобильного завода по монтажу обделки тоннеля метро из тюбингов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что строительство метро — знаковый проект для всего региона.

«Ожидаю от метростроевцев начала скорейшей проходки и сохранения заданного ритма строительства, — подчеркнул глава региона. — Рассчитываю, что первый в истории щит с мужским именем «Владимир» вскоре отправится в сторону площади Свободы».

Продление Автозаводской линии нижегородского метрополитена ведется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. Заем был выделен во время заседания правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.