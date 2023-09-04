В Объединенных Арабских Эмиратах создали регулятора лотерей и игровых зон

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В Объединенных Арабских Эмиратах учредили Главное управление по регулированию коммерческих игр (GCGRA), целью которого будет разработка нормативной базы для национальных лотерей и "коммерческих игр", сообщает информационное агентство WAM.

Регулятор будет следить за соблюдением принятых законов, лицензировать отели и другие игровые заведения на национальном уровне и способствовать росту экономического потенциала страны, отмечает агентство.

Генеральным директором органа был назначен Кевин Маллалли. Ранее он был исполнительным директором Комиссии по азартным играм штата Миссури, которая курировала речные казино этого штата США. Совет директоров GCGRA возглавит Джим Мюррен, который с 2008 по 2020 год был главным исполнительным директором MGM Resorts International. Эта американская глобальная компания управляет крупными курортами и отелями с казино в Лас-Вегасе, Массачусетсе, Мичигане, Миссисипи, Мэриленде, Огайо и Нью-Джерси.

В 2022 году компания Wynn Resorts, которая специализируется на управлении отелями с казино в Лас-Вегасе и Макао, сообщила о заключении многомиллиардной сделки с эмиратом Рас-эль-Хайма, согласно которой компания откроет там роскошный отель на 1000 номеров c игровой зоной, сообщал CNBC. Он будет построен на острове Аль-Марджан. Помимо отеля и казино, на территории курорта стоимостью $3,9 млрд планируют разместить 24 ресторана и бара, торговые точки и конференц-залы.

В настоящее время казино и азартные игры на территории страны запрещены. В начале августа 2023 года Bloomberg писал со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников из ОАЭ, что в ближайшее время не планируется официально разрешать азартные игры. Раки Филлипс, главный исполнительный директор Управления по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайм, ранее отказался ответить на вопрос агентства, разрешает ли эмират азартные игры в казино. Однако операторы казино, консультанты и юристы, знакомые с этим вопросом сообщили агентству, что эмираты ведут обсуждение этого вопроса и планируют менять законодательство.

В своем отчете за второй квартал 2023 года Wynn Resorts сообщила, что уже начала строительство отеля. «Мы были рады начать строительство на острове Аль-Марджан, который, по нашему мнению, станет обязательным для посещения туристическим направлением ОАЭ», — говорил гендиректор Wynn Resorts Крейг Биллингс. Строительство отеля компания собирается завершить к 2027 году. По словам Биллинса, у компании «есть все необходимое для организации игр в Аль-Марджане». «Я ожидаю, что мы получим лицензию на Рас-эль-Хайму в ближайшее время», — цитировал его Bloomberg.

По оценке старшего аналитика по играм и гостиничному бизнесу Bloomberg Intelligence Анжелы Хэнли, если ОАЭ разрешат работу объекта, страна может получить до $6,6 млрд дохода ежегодно от индустрии азартных игр в год и опередить по этому показателю Сингапур.