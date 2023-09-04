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Умер игравший в «Возвращении Мухтара» и «Мажоре» актер Юрий Потапенко

Умер игравший в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Мажор» актер Юрий Потапенко
Юрий Потапенко
Юрий Потапенко (Фото: molodyytheatre.com)

Актер Юрий Потапенко умер на 59-м году жизни. Об этом в Facebook (принадлежит компании Metа, признанной экстремистской и запрещенной в России) сообщила пресс-служба Молодого театра в Киеве, в котором актер прослужил 32 года. Потапенко умер 24 августа.

«Еще две недели назад в разговоре Юрий пожаловался на боль в сердце, а сегодня его не стало. В это тяжело поверить, тяжело принять», — говорится в сообщении театра. Коллеги актера выразили соболезнования родным и близким.

Юрий Потапенко родился 1 августа 1965 года. После окончания Киевского государственного института театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого пошел служить в труппу Молодого театра, где играл в таких спектаклях, как «Гагарин и Барселона», «Зачарованный», «Момент», «Осенний блюз», «Саломея», «Сватовство на Гончаровке», «На линии жизни», и в других.

Российскому зрителю актер знаком по небольшим ролям в кино и сериалах. Так, он снимался в сериалах «Мажор» (участковый), «Возвращение Мухтара» (несколько ролей в разных сезонах — Михайлов, Яковлев, Железняк), «Женский доктор» (полковник Еременко) и др.

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