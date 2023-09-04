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В Красноярске возбудили уголовное дело из-за побега ребенка из детсада

СК: в Красноярске против сотрудников детсада завели дело из-за побега ребенка
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело в отношении сотрудников и охранников детского сада после того, как пятилетний ребенок смог сбежать из учреждения, сообщила пресс-служба ведомства.

Пятилетнему мальчику удалось сбежать из детского сада в Красноярске еще 7 августа. Во время прогулки с воспитателем он подошел к калитке и позвонил в домофон. Охранник, не увидев никого на экране, открыл дверь, и мальчик смог выйти из детского сада.

Ребенок гулял в одиночестве почти час и прошел 2 км по городу, после чего местная жительница обратила на него внимание и обратилась в полицию. При этом в детском саду пропажу мальчика обнаружили лишь спустя час, а в правоохранительные органы сообщили через два часа после исчезновения мальчика, рассказали в пресс-службе СК.

Прокуратура Красноярского края провела проверку, после чего СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК). В прокуратуре считают, что воспитатели и руководитель детского сада не следили за ребенком надлежащим образом, и поэтому ему удалось сбежать. «Сотрудниками детского сада, а также охранной организацией были грубо нарушены права и свободы несовершеннолетнего на безопасное пребывание в детском дошкольном учреждении, выразившиеся в реальной угрозе жизни и здоровья малолетнего», — говорится в сообщении.

Кроме того, СК возбудил административное дело в отношении заведующей детским садом по статье о нарушении предусмотренных законодательством прав и свобод обучающихся образовательных организаций (ч. 2 ст. 5.57 КоАП).

Теги
Красноярский край детский сад ребенок побег
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