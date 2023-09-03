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Львов затопило после ливня

Кадры последствий ливня во Львове

Львов затопило после ливня
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Во Львове после сильных дождей затопило несколько улиц и подъездов жилых домов, в центре города частично пропал свет, сообщает «24 канал». В торгово-развлекательном центре Victoria Gardens на Кульпарковской улице прорвало крышу, а на Южном рынке не выдержала канализация.

Ливни также прошли в городе Луцк Волынской области Украины, там тоже оказались подтоплены отдельные микрорайоны. Ливень длился около часа, за это время затопило дороги на проспектах Возрождения, Соборности, на улице Кравчука, Конякина и на Дубновской улице.

Теги
Львов Украина затопления ливни
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