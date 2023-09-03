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На черноморский регион Турции обрушились ливни

В Турции произошли наводнения в Черноморском регионе после сильных ливней

На черноморский регион Турции обрушились ливни
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Сильные ливни в Турции привели к наводнению в городе Самсун у побережья Черного моря, сообщает CNN Turk. В городе за 6 часов выпало 147 мм осадков.

Были затоплены дома и офисы. Некоторые автомобили погрузились в воду. Автобусное и трамвайное сообщение в городе было отменено.

Подземные переходы также заполнились водой. Пострадала и железная дорога Селден-Самсун-Сивас. В районе Деребахче Илькадима железная дорога ушла под воду, отмечает Milliyet. Также были затоплены дома и улицы вдоль нее.

Теги
Турция ливни подтопление
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