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Тюлень напал на людей на пляже в Азербайджане. Видео

Тюлень напал на отдыхающих на пляже в Азербайджане

Тюлень напал на людей на пляже в Азербайджане. Видео
Video

В соцсетях появилось видео нападения тюленя на отдыхающих на пляже. Видеозапись, предположительно, сделана на одном из пляжей Баку, сообщает «Sputnik Азербайджан».

На видеозаписи видно, как люди в море пытаются защититься от тюленя. Они стараются оттолкнуть животное и бьют его по голове.

Инцидент прокомментировал доктор биологических наук Института зоологии Миннауки Азербайджана Сулейман Сулейманов. По его словам, тюлени проявляют агрессию к людям для самозащиты. «Бешенства у них не бывает», — добавил он.

Теги
Азербайджан тюлени пляж видео
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