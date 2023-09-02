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Делимханов взял под свой контроль ситуацию с дракой чеченского спортсмена

Делимханов взял под личный контроль дело о драке чеченского бойца ММА Чурчаева

Депутат Госдумы Адам Делимханов по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова взял под личный контроль ситуацию с дракой, в которой участвовал чеченский спортсмен, боец ММА Шовхал Чурчаев.

Депутат сообщил, что по данной ситуации находится на связи с мэром Москвы Сергеем Собяниным и руководителями правоохранительных органов.

«Спортсмен, если он таковым является, должен быть сдержан и дисциплинирован, не устраивая бессмысленные шоу. В погоне за лайками и хайпом некоторые блогеры иногда переходят черту. Однако они должны помнить, что их поведение может бросить тень на весь наш народ», — написал Делимханов в своем телеграм-канале.

Он предупредил, что поведение некоторых людей, которое идет вразрез с религией и традициями, будет пресекаться, а по отношению к ним будут приниматься «самые жесткие меры» в соответствии с законом и обычаями.

31 августа в московском ТРЦ «Ривьера» во время пресс‑конференции промоушена «Наше дело» произошла массовая драка между бойцами и зрителями. Среди ее участников был известный боец смешанного стиля Шовхал Чурчаев. Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, что в потасовке участвовали не менее десятка человек. Metaratings сообщал, что все началось с того, что Чурчаев вступил в словесную перепалку с одним из фанатов, в итоге спор перерос в массовую потасовку.

Из-за произошедшего бой между Чурчаевым и еще одним бойцом лиги «Наше Дело» Артемом Рофалем, который должен был пройти на следующий день, отменили.

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Теги
Адам Делимханов Чечня драка Москва спортсмен
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