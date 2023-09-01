В ООН отреагировали на видео с «пытками бойца» в плену ВСУ

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (Женева, Швейцария) (Фото: Guenter Fischer / imagebroker.com / Global Look Press)

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) просмотрели видео, распространенное в социальных сетях, на котором изображено обезглавленное тело, предположительно, российского морпеха в опорном пункте ВСУ, но не в состоянии установить обстоятельства произошедшего. Об этом заявила пресс-секретарь организации Марта Уртадо, передает «РИА Новости».

«Мы просмотрели видео. Мы находим эти изображения тревожными, но только на основании видеозаписи мы не в состоянии определить, что произошло, и были ли допущены нарушения международного гуманитарного права в данном конкретном случае», — сказала она.

Видео появилось в телеграм-канале Readovka. В описании к видео сказано следующее: «В Сети распространяется видео, на котором русские солдаты утверждают, что обнаружили украинскую пыточную в только что взятом ими опорнике. По их словам, укровоенные пытали нашего бойца из 155-й бригады морской пехоты, после чего отрезали ему голову».

Минобороны не комментировало эту информацию.