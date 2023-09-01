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Мишустин сыграл в настольный теннис и выпил компот в московской школе

Премьер Мишустин сыграл в настольный теннис и выпил компот в московской школе
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Правительство России)

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил школу № 1579 в столице, где сыграл в настольный теннис с одним из учеников и попробовал компот в столовой. Сообщения об этом размещены в телеграм-канале правительства. Премьера во время визита в школу сопровождал мэр Москвы Сергей Собянин.

В актовом зале, где школьники репетировали музыкальное выступление, Мишустин по просьбе Собянина сыграл песню крокодила Гены из мультфильма «Чебурашка» и под аплодисменты поздравил учащихся, сообщало «РИА Новости».

Премьер и мэр также осмотрели спортивный зал, где дети занимались настольным теннисом.  Собянин предложил премьеру сыграть с одним из учеников. Глава кабмина провел несколько розыгрышей и поблагодарил мальчика за игру.

В школьной столовой премьер вместе с мэром попробовали компот из сухофруктов. Главе правительства напиток понравился — он сказал, что ему он напоминает «вкус детства».

Мишустин сыграл в настольный теннис и выпил компот в московской школе
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Кроме того, премьер-министр зашел в класс, где дети занимались математикой. Одна из учениц попросила министра задать им задачу. «Нам рассказали, что вы очень любите задавать математические задачи. Мы бы хотели, чтобы вы нам что-нибудь задали», — сказала одна из учениц (цитата по ТАСС).

Мишустин предложил школьникам решить три математические задачи, из которых школьники смогли верно решить одну.

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Школа № 1579 расположена в районе Москворечье-Сабурово Южного административного округа.

Всего в школе работают 445 педагогов и учатся 4838 детей, в том числе 3718 школьников, 1120 дошкольников. Для школы было построено новое здание на 900 учеников, которое и осматривал премьер-министр.

Теги
Михаил Мишустин Сергей Собянин настольные игры
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