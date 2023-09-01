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В Уссурийске после ливней детей отвезли в школу на лодках. Видео

В Уссурийске после ливней сотрудники МЧС отвезли детей в школу на лодках

В Уссурийске после ливней детей отвезли в школу на лодках. Видео
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После сильных ливней на некоторых улицах Уссурийска Приморского края до сих пор стоит вода и школьники не могут по суше добраться до школы, сообщает местное издание UssurMedia.

В частности, вода к 1 сентября не ушла в районе Новоникольского шоссе. «Чтобы местные ученики попали в школу на торжественную линейку, их доставляют до берега на лодке. Лодочниками выступают спасатели МЧС», — говорится в сообщении.

В регионе сохраняется сложная дорожная обстановка — многие населенные пункты оказались отрезанными от мира из-за размытых дорог.

За сутки до Дня знаний дорожники восстановили движение на дорогах в Уссурийском и Дальнегорском городских округах.

До сих пор нет проезда по двум участкам автодороги Борисовка — Кугуки — Линевичи — Утесное и на двух отрезках дороги Доброполье — Николо-Львовское — Корсаковка — Яконовка.

Изолированными от остальной территории края остаются села: Кугуки, Линевичи и Утесное. Для доставки людей и грузов к этим селам организована лодочная переправа.

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Теги
Уссурийск Приморский край ливни День знаний
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