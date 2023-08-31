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Собянин оценил отреставрированный Дворец пионеров на Воробьевых горах

Сюжет
Новости Москвы

Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»
Сергей Собянин во Дворце пионеров на Воробьевых горах в Москве
(Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»)
Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

За восемь месяцев с начала года были отреставрированы нетронутые с момента постройки в 1956–1962 годах здания Дворца пионеров на Воробьевых горах. Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итог реновационных работ и встретился с воспитанниками и коллективом крупнейшего центра дополнительного образования в стране.

По словам Собянина, обновленные помещения с высокотехнологичным оборудованием позволят увеличить число направлений обучения: от искусственного интеллекта, криптографии, инфографики, графического и моушен-дизайна до космоса, биотехнологий и многих других. Также будут созданы необходимые условия для инклюзивного обучения: установят лифты, пандусы и тактильные указатели. Увеличится и количество зачисленных учеников: с 9–10 тыс. до 14–14,5 тыс. Во Дворце пионеров, входящем в состав образовательного учреждения «Воробьевы горы», насчитывается 1,3 тыс. образовательных программ, по которым занимаются более 48,5 тыс. человек.

Ученики и их родители рассказали, что все их ожидания воплотились в реальность: помещения стали удобнее, просторнее и современнее, а строительные работы завершились очень быстро. Обновленный Дворец пионеров на улице Косыгина, дом 17, откроет свои двери 1 октября, а в течение сентября будет вестись запись в кружки и секции.

После реставрации в первом корпусе откроются технопарк, планетарий, робоклассы, игротека, классы беспилотных летательных аппаратов, бальных танцев и хорового искусства, классы для занятий спортом, музей истории детского движения и другие кабинеты. Во втором корпусе появятся малый зал на 266 мест, два лингафонных класса для изучения иностранных языков и столовая. В третьем корпусе расположатся обсерватория, лекторий и разнообразные классы по направлению прикладного мастерства: скульптуры, обработки дерева, машинного вязания и архитектурного дизайна; гончарная мастерская; лаборатория кулинарного искусства с зонами для приготовления и дегустации; выставочное пространство. Шестой корпус станет центром библиотечно-информационных ресурсов и медиатехнологий, а в седьмом откроются два учебных класса, оркестровый зал и большой концертный зал на 752 места.

Реновация проводилась в рамках программы, принятой мэром Москвы в 2022 году, и включала в себя работы по сохранению и восстановлению корпусов, планетария, обсерватории, театрального блока и других объектов. Поскольку архитектурный ансамбль Дворца имеет статус выявленного объекта культурного наследия, а прилегающая территория признана памятником регионального значения, при реставрации использовались исторические и архивные материалы. Специалисты восстановили оригинальное архитектурно-художественное оформление помещений в духе советского модернизма и приспособили их под современное использование. Также в ходе комплексного благоустройства были приведены в порядок 10 га прилегающих к Дворцу пионеров территорий: восстановлен внешний облик перголы у входа, площади Парадов и амфитеатра, очищен пруд с площадью акватории 2,7 га.

Теги
Пионер дворец Сергей Собянин реставрация