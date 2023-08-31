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Путин открыл движение по мосту через Енисей в Красноярском крае. Видео

Кремль: Путин открыл движение по мосту через Енисей в Красноярском крае
Высокогорский мост
Высокогорский мост (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

Президент Владимир Путин дал команду на начало движения по мосту через Енисей в Красноярском крае.

Это произошло на совещании, посвященном вопросам социально-экономического развития Красноярского края.

Путин отметил, что новый Высокогорский мост через Енисей построили с опережением сроков и без превышения сметы.

Путин открыл движение по мосту через Енисей в Красноярском крае. Видео
Video

«Поэтому [главу Минфина] Антона Германовича Силуанова можно успокоить, все в порядке, никакого завышения расходов на развитие инфраструктуры в данном случае нет», — сказал он.

Мост начали строить в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

На его постройку ушло около 7 млрд руб.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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