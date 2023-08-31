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Путин открыл движение по мосту через Енисей в Красноярском крае. Видео
Кремль: Путин открыл движение по мосту через Енисей в Красноярском крае
Высокогорский мост
Президент Владимир Путин дал команду на начало движения по мосту через Енисей в Красноярском крае.
Это произошло на совещании, посвященном вопросам социально-экономического развития Красноярского края.
Путин отметил, что новый Высокогорский мост через Енисей построили с опережением сроков и без превышения сметы.
«Поэтому [главу Минфина] Антона Германовича Силуанова можно успокоить, все в порядке, никакого завышения расходов на развитие инфраструктуры в данном случае нет», — сказал он.
Мост начали строить в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
На его постройку ушло около 7 млрд руб.